Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту пересечения госграницы Украины пассажирским поездом РФ

Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала в среду уголовное производство по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через "Керченский мост" (часть 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)

Как сообщила пресс-служба прокуратуры АРК, данные ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований в связи с обращением Представительства президента в АРК.

"В ходе досудебного расследования также будет предоставлена правовая оценка незаконного запаска железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - отмечается в сообщении.