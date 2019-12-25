Политика

01:52 25.12.2019

"Я не знаю, за что меня уволили" – экс-глава Закарпатской ОГА

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Уволенный бывший глава Закарпатской областной государственной администрации Игорь Бондаренко удивился, когда узнал о своем внезапном увольнении.

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", -рассказал Бондаренко изданию "Новое время".

Он отметил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья - контрабандой. Однако, он не смог подтвердить свое заявление какими-либо данными.

Также он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за его решение и добавил, что не комментирует его, поскольку они "люди командные".

Как сообщалось, Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Теги: #экс_глава #закарпатская_ога #украина
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