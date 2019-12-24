Политика

21:37 24.12.2019

Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

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Президент подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект 2047-д).

Соответствующая информация содержится на сайте парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря приняла в целом законопроект, который с 1 января 2020 году вводит упрощенный метод оценки объектов недвижимости, предполагающий их автоматическую оценку. В случае несогласия с оценкой стоимости, которую модуль определит автоматически, граждане смогут получить ее у оценщика и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это предусматривает текущая процедура, свидетельствует текст документа.

При этом народные депутаты предусмотрели бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Теги: #недвижимость #площадки #украина #законотворчество
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