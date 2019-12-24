Политика

18:24 24.12.2019

Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности, включая выжигание стерни

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Зеленский подписал указ об усилении ответственности за халатность в сфере пожарной безопасности, включая выжигание стерни

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине", согласно которому Кабинет министров должен, в частности, безотлагательно обеспечить разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за ведение субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также за явно ложные вызовы специальных служб и недопуск чиновников госнадзора в сфере пожарной безопасности на объекты. Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановке работы предприятий и объектов в случае установления нарушения требований пожарной безопасности.

Согласно указу, Кабмин также должен принять меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (учебные заведения, общежития, учреждения здравоохранения, торгово-развлекательные заведения, гостиницы и т.д.), содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов собственниками водопроводных сетей.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям должны быть обеспечены современной специальной техникой и спасательным оборудованием для экстренной эвакуации людей, средствами пожаротушения, специальной одеждой. Отдельно отмечена необходимость улучшения материального и социальной защиты работников пожарно-спасательных подразделений, совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таких работников.

Также должен быть установлен действенный контроль над состоянием систем оповещения. Кроме того, согласно указу, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений добровольной пожарной охраны.

"Документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, которые могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары", - говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #халатность
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