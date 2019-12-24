Политика

17:25 24.12.2019

Торговое соглашение с Китаем готово, состоится церемония подписания

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Торговое соглашение с Китаем готово, состоится церемония подписания

Торговое соглашение с Китаем готово, стороны работают над переводом и оформлением документов, сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в своей резиденции в Мар-о-Лаго во Флориде.

"Что касается сделки с Китаем, у нас будет церемония подписания соглашения", - заявил он.

Трамп ожидает, что промежуточное торговое соглашение между США и Китаем будет подписано до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Bloomberg.

Ранее в этом месяце стало известно, что Вашингтон и Пекин согласовали условия промежуточной торговой сделки, предусматривающей увеличение Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. В связи с этим, Штаты отказались от введения дополнительных пошлин на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее. Кроме того, Вашингтон согласился сократить вдвое пошлины на китайские товары стоимостью $120 млрд в год, составлявшие 15%

Теги: #сша #трамп #торговля #китай
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