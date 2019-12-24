Участники АТО и лица с инвалидностью получат квартиры в реконструированном доме по бул. Кольцова в Киеве – КГГА

Участники Антитеррористической операции и лица с инвалидностью получат квартиры в реконструированном доме по бул. Кольцова, 24а в Святошинском районе Киева, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

"За счет бюджетных средств будут финансироваться квартиры для граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в указанном жилом доме и инвалидов войны III группы из числа участников антитеррористической операции, других участников АТО, нуждающихся в улучшении жилищных условий", – сообщила пресс-служба со ссылкой на заместителя главы КГГА Вячеслава Непопа.

Согласно сообщению, в здании предусмотрено две 22-этажныесекции, рассчитанные на 400 квартир. Общая площадь здания составляет 30 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 18 тыс. кв.м.

Заказчиком реконструкции выступит КП "Спецжилфонд". Разрешение на стройработы выдано в сентябре-2019 , ориентировочный срок реконструкции – 28 месяцев.

Как сообщалось, КП "Спецжилфонд" также выступит заказчиком строительства жилого дома для участников АТО по ул.Качалова, 40 в Соломенском районе столицы.