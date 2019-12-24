Политика

15:58 24.12.2019

Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

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Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского и Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

"Я принял решение уволить двух глав областных государственных администраций. Не из-за того, что они какие-то неопытные или нечистые на руку люди, а из-за того, что в этих двух областях мы не увидели никаких результатов", - сказал он на заседании Рады развития громад и территорий во вторник.

Как сообщалось, 5 июля Зеленский указами назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской областной государственной администрации и главой Львовской областной государственной администрации (ОГА) Маркияна Мальского.

Игорь Бондаренко, 1964 г. р., уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских ( ТМ Торговый дом Bondarenko).

Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

Теги: #зеленский #закарпатская_область #кадры #львовская_область
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