Политика

15:29 24.12.2019

Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

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Зеленский сообщил, что в 2020 г. заработает программа доступного жилья для ветеранов АТО/ООС и переселенцев под 3% годовых до 20 лет со взносом до 6%

В следующем году будут реализованы важные государственные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", - сказал он на заседании Совета развития громад и территорий во вторник.

Зеленский отметил, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.

Теги: #жилье #зеленский #оос #недвижимое_имущество #ато
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