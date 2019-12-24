Украина намерена энергомодернизировать 1 тыс. многоэтажек в 10 пилотных городах в 2020 г.

В Украине модернизируют 1 тыс. многоквартирных домов в 10 пилотных городах в 2020 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас есть два проекта…Раньше Фонд (Фондом энергоэффективности - ИФ) был задизайнен таким образом, чтобы ожидать заявки снизу – чтобы люди собрались, приняли решение и работали по принципу "bottom-up". Сейчас мы договорились с нашими международными партнерами, что запускаем параллельный инструмент – "top-down", – сказал премьер в ходе встречи Совета регионов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, новый инструмент внедряется для ускорения процесса организации подачи заявок на энергомодернизацию.

Глава Минрегиона Алена Бабак уточнила, что в первоначальную модель прямой связи между ОСББ и Фондом энергоэффективности теперь введена возможность посредника в виде коммунальных предприятий с муниципальными гарантиями. По ее словам, с сентября-2019 всего 18 ОСББ обратились за кредитами в Фонд, что ставит под угрозу планы направить на эти цели в 2020 году 6,8 млрд грн. Поэтому было принято решение о введении посредников для ускорения расходования средств.

Министр добавила, что проекты типа "А" начальной термомодернизации оцениваются в 600-800 тыс. грн за дом, тогда как проекты типа "Б" комплексной модернизации – 6-10 млн грн.

Как сообщалось, Фонд энергоэффективности намерен в течение пяти лет профинансировать более 16 тыс. проектов по программе поддержки энергомодернизации для объединений совладельцев многоквартирных домов.