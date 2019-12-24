Кабмин одобрил передачу кредитов ЕБРР и ЕИБ по капремонту газопровода Уренгой-Помары-Ужгород от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

Кабинет министров одобрил постановление о передаче кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород от АО "Укртрансгаз" (УТГ) к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство одобрило постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Постановление разработано во исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга. Речь идет о передаче кредитов ЕБРР и Европейского инвестиционного банка от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины", – написал Гончарук в своем Telegram-канале во вторник.

Как сообщалось, в рамках кредитного соглашения между УТГ, ЕБРР и ЕИБ кредитное финансирование реконструкции украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород предусмотрено на уровне EUR300 млн (по EUR150 млн). Еще EUR166 млн – собственные средства ПАО "Укртрансгаз".

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