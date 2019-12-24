Кабмин назначил замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра здравоохранения экс-первого заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Виктора Ляшко, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в Тelegram-канале.

Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.

Кроме того правительство назначило госсекретарем Минздрава Инну Солодку, которая ранее возглавляла юридический департамент Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.