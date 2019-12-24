Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором - Гончарук

Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - написал Гончарук во вторник на своем Telegram-канале.

По словам премьера, Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.