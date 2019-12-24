Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета детского врача Кузьменко

Апелляционный суд Киева во вторник рассматривает жалобу защиты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - детского кардиохирурга Юлии Кузьменко - на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале судебного заседания защита попросила суд о присутствии подозреваемой на время заседания не в клетке для арестованных, а рядом с защитой. Суд удовлетворил это ходатайство.

Также адвокат Кузьменко Владислав Добош ходатайствовал перед судом о допросе ряда свидетелей в ходе рассмотрения апелляции. Адвокат подчеркнул, что у его подзащитной есть неопровержимое алиби, а свидетели, в том числе бывший супруг Кузьменко и главврач больницы, в которой работает подозреваемая, могут подтвердить это алиби.

По словам адвоката, также свидетели могут предоставить Апелляционному суду информацию, подтверждающую безосновательность обвинений Кузьменко и, соответственно, незаконность избрания судом первой инстанции меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд решил рассмотреть это ходатайство после пояснений сторон в процессе и попросил всех названных адвокатом свидетелей не присутствовать на заседании, так как они могут давать свидетельские показания после рассмотрения ходатайства об их допросе.

Кроме этого, коллегия судей по просьбе защиты приобщила к материалам дела видеоматериалы.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

20 декабря Апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на 24 декабря из-за неявки прокуроров в судебное заседание. Несмотря на перенос рассмотрения апелляции, адвокат Кузьменко Добош настаивал на проведении судебного заседания в тот же день. Люди, которые пришли на заседание поддержать Кузьменко, не покидали зал в течение дня, после чего возникла толчея, и военнослужащие Нацгвардии вытеснили из зала людей и вывели Кузьменко.