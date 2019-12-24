Политика

13:15 24.12.2019

Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета детского врача Кузьменко

3 мин читать
Суд рассматривает апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета детского врача Кузьменко

Апелляционный суд Киева во вторник рассматривает жалобу защиты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - детского кардиохирурга Юлии Кузьменко - на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале судебного заседания защита попросила суд о присутствии подозреваемой на время заседания не в клетке для арестованных, а рядом с защитой. Суд удовлетворил это ходатайство.

Также адвокат Кузьменко Владислав Добош ходатайствовал перед судом о допросе ряда свидетелей в ходе рассмотрения апелляции. Адвокат подчеркнул, что у его подзащитной есть неопровержимое алиби, а свидетели, в том числе бывший супруг Кузьменко и главврач больницы, в которой работает подозреваемая, могут подтвердить это алиби.

По словам адвоката, также свидетели могут предоставить Апелляционному суду информацию, подтверждающую безосновательность обвинений Кузьменко и, соответственно, незаконность избрания судом первой инстанции меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд решил рассмотреть это ходатайство после пояснений сторон в процессе и попросил всех названных адвокатом свидетелей не присутствовать на заседании, так как они могут давать свидетельские показания после рассмотрения ходатайства об их допросе.

Кроме этого, коллегия судей по просьбе защиты приобщила к материалам дела видеоматериалы.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

20 декабря Апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на 24 декабря из-за неявки прокуроров в судебное заседание. Несмотря на перенос рассмотрения апелляции, адвокат Кузьменко Добош настаивал на проведении судебного заседания в тот же день. Люди, которые пришли на заседание поддержать Кузьменко, не покидали зал в течение дня, после чего возникла толчея, и военнослужащие Нацгвардии вытеснили из зала людей и вывели Кузьменко.

Теги: #шеремет #кузьменко #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 24.12.2019
Украинский суд отложил дело о запрете продажи акций ПИБ до рассмотрения Стокгольмским арбитражем апелляции Минюста в споре с ВЭБ

Украинский суд отложил дело о запрете продажи акций ПИБ до рассмотрения Стокгольмским арбитражем апелляции Минюста в споре с ВЭБ

11:53 24.12.2019
Судебный процесс над вероятными фигурантами в деле покушения на Шеремета может ослабить позиции Зеленского и стоить портфеля Авакову – мнение

Судебный процесс над вероятными фигурантами в деле покушения на Шеремета может ослабить позиции Зеленского и стоить портфеля Авакову – мнение

04:04 24.12.2019
Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

19:58 23.12.2019
Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

Сын журналиста Хашкаджи приветствовал приговор, вынесенный в Саудовской Аравии по делу об убийстве его отца

17:06 23.12.2019
Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

Апелляционный суд оставил в силе арест подозреваемому по делу Шеремета Антоненко

15:36 23.12.2019
В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие

В подрыве автомобиля Шеремета использовалось вещество, аналогичное найденному на изъятой у Антоненко мине - следствие

13:35 23.12.2019
Обвиняемый в убийстве ветерана АТО в центре Киева приговорен к 13 годам лишения свободы – прокуратура

Обвиняемый в убийстве ветерана АТО в центре Киева приговорен к 13 годам лишения свободы – прокуратура

14:19 21.12.2019
Дело Кернеса может быть "завалено" из-за увольнения прокуроров

Дело Кернеса может быть "завалено" из-за увольнения прокуроров

13:19 21.12.2019
Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

Газпром до 29 декабря выплатит Нафтогазу $2,9 млрд, правительство Украины подпишет мировое соглашение по иску на $7,4 млрд

20:30 20.12.2019
Суд уменьшил размер залога для Грымчака с 6 млн грн до 2 млн грн

Суд уменьшил размер залога для Грымчака с 6 млн грн до 2 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом является нарушением территориальной целостности Украины - ЕС

Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин одобрил передачу кредитов ЕБРР и ЕИБ по капремонту газопровода Уренгой-Помары-Ужгород от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС

Кабмин назначил замминистра здравоохранения

Кабмин утвердил безвиз с Колумбией и Эквадором - Гончарук

Кабмин увеличил выплаты для семейных форм воспитания с 2020 года

Зеленский подписал закон об усовершенствования деятельности ГБР

Правительство упростило пересечение админграницы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

Кабмин приравняет электронные сигареты и новейшие табачные изделия к другим табачным средствам - Гончарук

Власть замалчивает проблему загрязнения морской воды возле Одессы после аварии танкера – нардеп от ОПЗЖ Плачкова

Адвокаты Палаты представителей Конгресса ищут новые статьи для импичмента Трампу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА