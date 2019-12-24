Политика

13:04 24.12.2019

Кабмин увеличил выплаты для семейных форм воспитания с 2020 года

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Кабмин увеличил выплаты для семейных форм воспитания с 2020 года

Кабинет министров Украины увеличил выплаты для семейных форм воспитания с 2020 года, сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Это очередной шаг последовательной социальной политики и выполнения обещаний нашей командой. Мы четко настроены отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей и делаем все возможное для этого", - написала Соколовская своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, по ее словам, с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа с 1 января 2020 года повышены размеры государственной соцпомощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Также, повысился и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка, до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка.

"Кроме того, мы заботимся о том, чтобы у украинцев не было задержек с получением выплат, поэтому наше решение позволит конечным получателям быстрее получать деньги. Если раньше большинство выплат шла субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь будет финансироваться напрямую с бюджетной программы Минсоца", - добавила министр.

Среди прочего, Соколовская отметила, что принятие постановления гарантирует, что не будет процедурных задержек в начале года.

Теги: #дети #соколовская #кабмин
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