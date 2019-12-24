Кабмин приравняет электронные сигареты и новейшие табачные изделия к другим табачным средствам - Гончарук

Правительство на своем заседании инициировало изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине, в частности приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - написал он во вторник на своем Telegram-канале.