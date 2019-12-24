Политика

12:07 24.12.2019

Кабмин приравняет электронные сигареты и новейшие табачные изделия к другим табачным средствам - Гончарук

1 мин читать
Кабмин приравняет электронные сигареты и новейшие табачные изделия к другим табачным средствам - Гончарук

Правительство на своем заседании инициировало изменения в законодательство, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине, в частности приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе. Инициируем запрет курения таких сигарет в общественных местах", - написал он во вторник на своем Telegram-канале.

Теги: #сигареты #гончарук #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 24.12.2019
Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

Кабмин запустил сервис проверки квитанций в электронной форме

21:44 23.12.2019
Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

Кабмин и НБУ провели вторую встречу за 8 дней

16:59 23.12.2019
Госказначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам – премьер

Госказначейство перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам – премьер

12:05 23.12.2019
Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

14:12 21.12.2019
Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

Транзитный тариф через Украину будет "конкурентный", на уровне стран Западной и Центральной Европы

13:49 21.12.2019
Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

12:28 21.12.2019
Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

11:12 21.12.2019
Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

16:08 20.12.2019
МВД и "Авто;вроСила" достигли компромисса в вопросах растаможки автомобилей

МВД и "Авто;вроСила" достигли компромисса в вопросах растаможки автомобилей

13:10 20.12.2019
Украина авансом привлечет в 2019г до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020

Украина авансом привлечет в 2019г до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом является нарушением территориальной целостности Украины - ЕС

Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

ПОСЛЕДНЕЕ

Судебный процесс над вероятными фигурантами в деле покушения на Шеремета может ослабить позиции Зеленского и стоить портфеля Авакову – мнение

Власть замалчивает проблему загрязнения морской воды возле Одессы после аварии танкера – нардеп от ОПЗЖ Плачкова

Адвокаты Палаты представителей Конгресса ищут новые статьи для импичмента Трампу

Азербайджан не будет активно участвовать в "Восточном партнерстве" – Алиев

РФ готова отменить на двусторонней основе санкции в отношении Украины, если со стороны Киева будет такая инициатива - Медведев

"Наш край" победил на выборах по партийным спискам в Зеньковской тергромаде Полтавской области

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом является нарушением территориальной целостности Украины - ЕС

Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

Явка на избирательные участки во время выборов в ОТГ составила от 30% до 70% - ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА