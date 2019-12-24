Судебный процесс над вероятными фигурантами в деле покушения на Шеремета может ослабить позиции Зеленского и стоить портфеля Авакову – мнение

Судебный процесс над возможными фигурантами в деле покушения на журналиста Павла Шеремета может дорого стоить нынешней украинской власти, считает директор аналитического центра "Политика" Владимир Цыбулько.

"Мы наблюдаем формирование тенденций, которые могут быть определяющими в следующем году. Среди знаковых тенденций – например, судебный процесс по якобы раскрытию дела покушение на журналиста Шеремета. И те волонтеры, и военные, которые проходят по этому делу, в нынешней ситуации воспринимаются в обществе как гиперраздражитель, который дорого будет стоить власти", - сказал Цыбулько на брифинге во вторник в Киеве.

По его мнению, презентация "раскрытия покушения на журналиста", в которую министр внутренних дел Арсен Аваков "втянул" президента Украины Владимира Зеленского могла стать началом нового политического сценария.

"Мне так кажется, что этот сценарий может стоить портфеля Авакову и большому ослаблению внутриполитических позиций самого Зеленскому", - отметил Цыбулько.