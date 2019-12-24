Политика

10:59 24.12.2019

Власть замалчивает проблему загрязнения морской воды возле Одессы после аварии танкера – нардеп от ОПЗЖ Плачкова

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Власть замалчивает проблему загрязнения морской воды возле Одессы после аварии танкера – нардеп от ОПЗЖ Плачкова

По инициативе народного депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Татьяны Плачковой начался химический анализ морской воды на месте аварии танкера "Делфи" в Одессе, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Согласно сообщению, анализ будут делать ученые Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. Забор воды осуществили сертифицированные водолазы непосредственно у танкера на дне и на поверхности моря. Опломбирование воды и передача проб учеными проведены в соответствии с законодательством.

"Уже месяц власть умалчивает о проблеме загрязнения морской воды возле Одессы. Это может иметь негативные последствия для здоровья жителей города и повлечь экологическую катастрофу в регионе", – заявила Плачкова.

Депутат сообщила, что независимая экспертиза продлится в течение двух недель. Ее официальные результаты позволят определить и начать комплексные действия по ликвидации последствий аварии.

Как сообщалось, в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы – судно сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

И.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов 23 ноября сообщил об установленном превышении содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз.

Теги: #опзж #плачкова #одесса
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