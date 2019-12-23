Политика

16:22 23.12.2019

Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

1 мин читать
Представительство президента Украины в Крыму назвало противоправным запуск ж/д сообщения по Керченскому мосту

Представительство президента Украины в Крыму заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между РФ и временно оккупированным Крымом, а также осудило несогласованный визит президента РФ Владимира Путина на полуостров.

"Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированной Российской Федерацией территорией Украины - Автономной Республикой Крым и г.Севастополь, который состоялся сегодня, 23 декабря 2019 года", - говорится в сообщении представительства президента Украины в АР Крым на Facebook.

В нем напомнили, что въезд и выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Кроме того, в представительстве осуждают очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Путина в Крым 23 декабря 2019 года.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - говорится в заявлении.

Кроме того, представительство подчеркнуло, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленного в Конституции Украины и международно-признанного статуса АР Крым и г.Севастополь как неотъемлемых частей территории Украины.

Теги: #крым #президент #мост #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:23 23.12.2019
Оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович проходят во второй тур президентских выборов в Хорватии

Оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович проходят во второй тур президентских выборов в Хорватии

13:39 21.12.2019
"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

"Нафтогаз" продолжит добиваться от РФ компенсации за крымские активы в международном арбитраже

00:24 21.12.2019
Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля

Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля

19:04 20.12.2019
Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

12:17 20.12.2019
Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

11:08 20.12.2019
Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины - замминистра МИД Боднар

Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины - замминистра МИД Боднар

20:40 19.12.2019
Правоохранители выявили факты хищения бюджетных средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

Правоохранители выявили факты хищения бюджетных средств в ходе ремонта моста в Станице Луганской

17:12 19.12.2019
"Евросолидарность" призывает Зеленского дать свою оценку заявлению Путина о "российской территории" Украины

"Евросолидарность" призывает Зеленского дать свою оценку заявлению Путина о "российской территории" Украины

14:39 19.12.2019
На КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом открылась новая сервисная зона

На КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом открылась новая сервисная зона

12:51 19.12.2019
Путин: РФ заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору с Киевом, украинский транзит нужен

Путин: РФ заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору с Киевом, украинский транзит нужен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко поздравила кандидатов от "Батькивщины" с победой на выборах в ОТГ

Явка на избирательные участки во время выборов в ОТГ составила от 30% до 70% - ЦИК

Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией

Представительство региона в органах власти будет зависеть от явки избирателей – "Опора"

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

Жизнь почти для половины россиян стала хуже в 2019 году – опрос

В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

В гражданской сети "ОПОРА" ожидают, что весной парламент полностью изменит закон о политических партиях

"Наш край" победил в Николаевской области на выборах в ОТГ, обогнав "Слугу народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА