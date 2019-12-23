Политика

14:53 23.12.2019

Представительство региона в органах власти будет зависеть от явки избирателей – "Опора"

1 мин читать
Представительство региона в органах власти будет зависеть от явки избирателей – "Опора"

Председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что в результате принятия нового Избирательного кодекса, количество мандатов в региональном округе будет привязано к явке избирателей.

"В документе оставили привязку количества мандатов в региональном округе к явке избирателей. Это означает, что в случае, если избиратели не придут на участок, то этот регион будет максимально недопредставлен", - заявила Айвазовская в понедельник на пресс-конференции по изменениям в Избирательный кодекс Украины.

Как она говорит, по состоянию на 20:00 дня голосования никто не будет знать, сколько депутатов в рамках области получат свои мандаты.

"Сначала нужно узнать сколько избирателей пришло, потом определить "вес" мандата, например в 2019 году это было 25,5 тыс человек, а потом определить явку в этом регионе и сколько же "взвешенных" мандатов "заработали" эти избиратели", - утверждает председатель ОО "Опора".

Айвазовская считает, что Украина может вернуться к проблемам фальсифицирования избирательных протоколов и использования административного ресурса бизнесом или органами власти.

Теги: #айвазовская #опора #избирательный_кодекс #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 23.12.2019
С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

14:18 23.12.2019
В гражданской сети "ОПОРА" ожидают, что весной парламент полностью изменит закон о политических партиях

В гражданской сети "ОПОРА" ожидают, что весной парламент полностью изменит закон о политических партиях

13:06 23.12.2019
"Наш край" победил в Николаевской области на выборах в ОТГ, обогнав "Слугу народа"

"Наш край" победил в Николаевской области на выборах в ОТГ, обогнав "Слугу народа"

12:00 23.12.2019
"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

10:03 23.12.2019
"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

04:25 23.12.2019
Первые местные выборы в 4 ОТГ Харьковской области прошли без грубых нарушений порядка – полиция

Первые местные выборы в 4 ОТГ Харьковской области прошли без грубых нарушений порядка – полиция

02:43 23.12.2019
Выборы в ОТГ на Хмельнитчине проходят организованно, в соответствии с действующим законодательством и без нарушений - ЦИК

Выборы в ОТГ на Хмельнитчине проходят организованно, в соответствии с действующим законодательством и без нарушений - ЦИК

01:23 23.12.2019
Оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович проходят во второй тур президентских выборов в Хорватии

Оппозиционер Миланович и действующий президент Грабар-Китарович проходят во второй тур президентских выборов в Хорватии

22:17 22.12.2019
Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

Полицейские обеспечили правопорядок в день голосования в ОТГ

21:48 22.12.2019
Явка на выборах в ОТГ существенно отличается - ЦИК

Явка на выборах в ОТГ существенно отличается - ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией

США сохранят санкции против РФ, пока она ведут войну на Донбассе и оккупирует Крым - Тейлор

Жизнь почти для половины россиян стала хуже в 2019 году – опрос

В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

Выделение $300 млн военной помощи Украине свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке – посольство США

47% украинцев считают Зеленского политиком года – соцопрос "Рейтинга"

Около половины украинцев считают главным событием года освобождение украинских моряков и политзаключенных - соцопрос

Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются – власти

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА