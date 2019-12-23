Представительство региона в органах власти будет зависеть от явки избирателей – "Опора"

Председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что в результате принятия нового Избирательного кодекса, количество мандатов в региональном округе будет привязано к явке избирателей.

"В документе оставили привязку количества мандатов в региональном округе к явке избирателей. Это означает, что в случае, если избиратели не придут на участок, то этот регион будет максимально недопредставлен", - заявила Айвазовская в понедельник на пресс-конференции по изменениям в Избирательный кодекс Украины.

Как она говорит, по состоянию на 20:00 дня голосования никто не будет знать, сколько депутатов в рамках области получат свои мандаты.

"Сначала нужно узнать сколько избирателей пришло, потом определить "вес" мандата, например в 2019 году это было 25,5 тыс человек, а потом определить явку в этом регионе и сколько же "взвешенных" мандатов "заработали" эти избиратели", - утверждает председатель ОО "Опора".

Айвазовская считает, что Украина может вернуться к проблемам фальсифицирования избирательных протоколов и использования административного ресурса бизнесом или органами власти.