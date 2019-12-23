Политика

14:46 23.12.2019

С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

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С принятием нового Избирательного кодекса система стала более закрытой – "Опора"

Председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что с преодолением вето президента и принятием новой редакции Избирательного кодекса, система стала более закрытой.

"Пока что мы не достигли идеальных результатов принятия Избирательного кодекса и они заключаются в системе, которая стала более закрытой после повторного голосования и преодоления вето президента", - заявила Айвазовская в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, в ходе кулуарных переговоров в итоговый текст законопроекта были заложены ряд моментов, которые негативно скажутся на функционировании процесса волеизъявления граждан.

"В ходе кулуарных и политически активных переговоров между фракциями вместо 1% голосов в рамках регионального округа, кандидат должен получить 25% избирательной квоты, веса одного мандата, для того, чтобы подняться в списке выше", - добавила председатель правления ОО "Опора".

Кроме этого, Айвазовская отметила усложнение структуры бюллетеня, что может нивелировать нововведения в принятом кодексе.

"Вместо бюллетеня, на котором избиратель на одном уровне будет видеть и форму для голосования за список партии в целом, и номер кандидата в списке этой политической партии, гражданин будет видеть длиннющий бюллетень, в конце которого будет небольшой квадратик и в первую очередь проголосует за список партии в целом, а потом должен вспомнить номер кандидата, которого он хочет поддержать, опуститься глазами в конец бюллетеня, найти квадратик и туда без ошибки поставить этот номер", - сказала Айвазовская.

Итогом таких нововведений глава ОО "Опора" видит закрытие избирательных списков и уменьшение роли избирателя.

"В результате, как партия выставит список, так от 30% до 50% граждан и проголосует", - убеждена Айвазовская.

Как сообщалось, Верховная Рада согласилась со всеми 17 предложениями президента Украины Владимира Зеленского к Избирательному кодексу. За соответствующий законопроект №0978 во втором чтении на заседании 19 декабря проголосовали 330 народных депутатов.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что после подписания президентом Избирательного кодекса в Верховную Раду будет подан законопроект, который усовершенствует избирательную систему, в том числе, сократит список кандидатов от партий, которые гарантированно попадают в парламент.

Теги: #айвазовская #опора #избирательный_кодекс
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