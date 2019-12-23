Политика

14:33 23.12.2019

В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

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В США работают над тем, чтобы квалифицированный человек возглавил посольство в Украине – Тейлор

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что когда он уедет из Украины, его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин.

Во время онлайн-трансляции в Facebook в понедельник Тейлор также заявил, что в Вашингтоне работают над, тем, чтобы очень квалифицированный человек занял должность посла США в Украине.

"Заместитель главы миссии Кристина Квин очень хорошо квалифицирована и готова вести дела с начала следующего месяца. Она будет ответственна за наше посольство в последующие несколько месяцев, пока настоящий, следующий посол будет избран и потом отправлен в Сенат на утверждение", - сказал Тейлор.

Он подтвердил, что в США работают над тем, чтобы американское посольство в Киеве возглавил очень квалифицированный человек.

"Я знаю, что они работают над тем, чтобы очень хорошо квалифицированный человек приехал и заменил Кристину. Они прямо сейчас работают, чтобы подготовить этого человека. Этот человек стремится приехать", - отметил он, добавив, что этот человек очень предан Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что в качестве претендентов на пост посла США в Украине рассматриваются генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон и и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Теги: #тейлор #сша #посольство
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