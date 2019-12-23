В гражданской сети "ОПОРА" ожидают, что весной парламент полностью изменит закон о политических партиях

Председатель правления Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская ожидает, что весной 2020 года Верховная Рада намерена полностью изменить украинское законодательство в части функционирования политических партий в стране.

"Уже есть публичные и непубличные заявления политиков, о том, что украинский парламент весной планирует изменить в полной редакции закон "О политических партиях", - заявила Айвазовская в понедельник на пресс-конференции по изменениям в Избирательный кодекс Украины.

Каким будет новый проект закона и кто работает над его созданием председатель ОО "ОПОРА" не уточнила.