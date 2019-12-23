Политика

12:00 23.12.2019

"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

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"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

Партия "Европейская Солидарность" на первых выборах в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 22 декабря по предварительным подсчетам стала второй среди политических сил по результатам избранных председателей ОТГ.

Как сообщается на официальном сайте партии, по предварительным итогам результатов выборов глав ОТГ украинцы поддержали 44 самовыдвиженцев, 23 представителей партии "Слуга народа", четырех представителей "Европейской солидарности", трех – "Батькивщины" и по одному – от партий "Укроп" и "Наш край".

Теги: #отг #евросолидарность #выборы
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