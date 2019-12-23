Политика

11:36 23.12.2019

47% украинцев считают Зеленского политиком года – соцопрос "Рейтинга"

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47% украинцев считают Зеленского политиком года – соцопрос "Рейтинга"

47% респондентов назвали президента Украины Владимира Зеленского политиком уходящего 2019 года в ходе соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря.

Лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко назвали человеком года 10% опрошенных, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 9%, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 8%, лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Петра Порошенко – 7%, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука – 6%.

Кроме того, по 5% опрошенных назвали человеком года лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, экс-премьера Владимира Гройсмана и освобожденного режиссера Олега Сенцова.

По 4% назвали человеком года лидера Радикальной партии Олега Ляшко, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, премьера Алексея Гончарука, бизнесмена Рината Ахметова, руководителя Офиса президента Андрея Богдана и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Бизнесмена Игоря Коломойского назвали человеком года 3% опрошенных, столько же – министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапку, экс-главу СБУ, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко и лидера партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" Евгения Мураева.

Лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока считают человеком года 2% опрошенных, бизнесмена Виктора Пинчука – 1%, всех остальных вместе взятых – 4% респондентов. 21% опрошенных затруднился с ответом.

В региональном разрезе человеком года Зеленского считает от 41% на западе до 57% на юге. Больше симпатиков на юге и востоке у Бойко, Медведчука, Рабиновича и Ахметова, в центре, на юге и востоке – у Разумкова, на западе и в центре – у Тимошенко, на западе – у Порошенко. Также на западе и в центре больше неопределившихся.

В возрастном разрезе у Бойко и Тимошенко значительно больше симпатиков у респондентов старше 60 лет.

В электоральном разрезе человеком года Зеленского склоны считать человеком года избиратели всех партий, кроме "Европейской солидарности" (при том 18% все же считают его таковым), при этом большинство избирателей каждой из партии назвали человеком года лидера своей партии. Исключение – партия "Голос", 43% которых назвали человеком года Зеленского и лишь 30% Вакарчука.

В соцопросе приняли участие респонденты в возрасте 18 лет и старше, всего 2500 человек. Выборка составлялась с учетом репрезентативности по возрасту, полу, региону проживания и типу поселения. Погрешность репрезентативности не превышает 2%. Опрос проводился в формате формализованного личного интервью (face to face).

Теги: #зеленский #соцопрос #рейтинг
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