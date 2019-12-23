Политика

11:27 23.12.2019

Около половины украинцев считают главным событием года освобождение украинских моряков и политзаключенных - соцопрос

1 мин читать
Около половины украинцев считают главным событием года освобождение украинских моряков и политзаключенных - соцопрос

Около половины украинцев, принявших участие в опросе в середине декабря 2019 года, назвали главным событием года освобождение моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и других политзаключенных.

Освобождение моряков и других политзаключенных назвали событием года 48% опрошенных, указывает группа "Рейтинг" в отчете по итогам соцопроса.

На втором место по значимости для украинцев оказались выборы президента, которые назвали самым важным событием 44% респондентов, на третьем – восстановление переговоров в "нормандском формате" (21%).

В соцопросе приняли участие респонденты в возрасте 18 лет и старше, всего 2500 человек. Выборка составлялась с учетом репрезентативности по возрасту, полу, региону проживания и типу поселения. Погрешность репрезентативности не превышает 2%.

Опрос проводился в формате формализованного личного интервью (face to face) в период с 13 по 17 декабря 2019 года.

Теги: #соцопрос #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:36 23.12.2019
47% украинцев считают Зеленского политиком года – соцопрос "Рейтинга"

47% украинцев считают Зеленского политиком года – соцопрос "Рейтинга"

11:52 19.12.2019
Положительно оценивают результаты саммита в Париже 40% украинцев, число считающих РФ агрессором возросло – соцопрос "Рейтинга"

Положительно оценивают результаты саммита в Париже 40% украинцев, число считающих РФ агрессором возросло – соцопрос "Рейтинга"

11:44 19.12.2019
Зеленскому доверяют 67% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Зеленскому доверяют 67% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

11:38 19.12.2019
За последние две недели стало больше украинцев, которые удовлетворены работой президента - опрос "Рейтинга"

За последние две недели стало больше украинцев, которые удовлетворены работой президента - опрос "Рейтинга"

11:35 19.12.2019
Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

12:21 06.12.2019
Ради мира на Донбассе стоит соглашаться на компромиссы с Россией и "ЛДНР", считают -72,9% опрошенных украинцевс

Ради мира на Донбассе стоит соглашаться на компромиссы с Россией и "ЛДНР", считают -72,9% опрошенных украинцевс

11:25 06.12.2019
Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

Почти половина украинцев считает конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков - опрос

16:16 02.12.2019
Украинские банки продолжают наращивать свою доходность

Украинские банки продолжают наращивать свою доходность

14:41 28.11.2019
Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков на "позитивный" вслед за суверенным

Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков на "позитивный" вслед за суверенным

18:57 27.11.2019
Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "B-"

Fitch повысило рейтинг "ДТЭК Энерго" до "B-"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

47% украинцев считают Зеленского политиком года – соцопрос "Рейтинга"

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" сообщает, что стала второй среди партий по результатам выборов глав ОТГ 22 декабря

Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются – власти

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Министр обороны Турции подтвердил решимость Анкары оказывать поддержку ПНС Ливии

Макрон отказался от президентской пенсии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА