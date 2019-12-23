Около половины украинцев считают главным событием года освобождение украинских моряков и политзаключенных - соцопрос

Около половины украинцев, принявших участие в опросе в середине декабря 2019 года, назвали главным событием года освобождение моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и других политзаключенных.

Освобождение моряков и других политзаключенных назвали событием года 48% опрошенных, указывает группа "Рейтинг" в отчете по итогам соцопроса.

На втором место по значимости для украинцев оказались выборы президента, которые назвали самым важным событием 44% респондентов, на третьем – восстановление переговоров в "нормандском формате" (21%).

В соцопросе приняли участие респонденты в возрасте 18 лет и старше, всего 2500 человек. Выборка составлялась с учетом репрезентативности по возрасту, полу, региону проживания и типу поселения. Погрешность репрезентативности не превышает 2%.

Опрос проводился в формате формализованного личного интервью (face to face) в период с 13 по 17 декабря 2019 года.