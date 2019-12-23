Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.

В бюджет включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", и выделение на сдерживание России $734 млн.

Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, на признание Крыма российским.

Предусмотрена помощь Украине в сумме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

В бюджет вошло положение о создании нового рода войск - космических войск.

Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЗАДЕЛ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ

Комитет по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) назвал вмешательством во внутренние дела Китая некоторые пункты принятого в США военного бюджета на 2020 год.

В частности, речь идет о поставках вооружений острову Тайвань, поддержке протестующих в Гонконге, а также об упоминании уйгурского вопроса в военном бюджете США.

"Планы США по вмешательству во внутренние дела других стран под прикрытием "демократии" и "прав человека" никогда не увенчаются успехом. Вопросы, связанные с Синцзяном (Синцзян-Уйгурский автономный район КНР), не имеют никакого отношения к защите прав человека, этническим или религиозным проблемам, но касаются борьбы с терроризмом и поляризацией общества", - прокомментировал пункты оборонного бюджета США представитель комитета по международным отношениям ВСНП Ю Вэньцзэ.