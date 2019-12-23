Политика

10:06 23.12.2019

Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

1 мин читать
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.

В бюджет включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", и выделение на сдерживание России $734 млн.

Документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией, на признание Крыма российским.

Предусмотрена помощь Украине в сумме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

В бюджет вошло положение о создании нового рода войск - космических войск.

Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЗАДЕЛ ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ

Комитет по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) назвал вмешательством во внутренние дела Китая некоторые пункты принятого в США военного бюджета на 2020 год.

В частности, речь идет о поставках вооружений острову Тайвань, поддержке протестующих в Гонконге, а также об упоминании уйгурского вопроса в военном бюджете США.

"Планы США по вмешательству во внутренние дела других стран под прикрытием "демократии" и "прав человека" никогда не увенчаются успехом. Вопросы, связанные с Синцзяном (Синцзян-Уйгурский автономный район КНР), не имеют никакого отношения к защите прав человека, этническим или религиозным проблемам, но касаются борьбы с терроризмом и поляризацией общества", - прокомментировал пункты оборонного бюджета США представитель комитета по международным отношениям ВСНП Ю Вэньцзэ.

Теги: #бюджет #трамп #санкции #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 23.12.2019
В Берлине ожидают завершения строительства "Северного потока 2" во втором полугодии 2020г

В Берлине ожидают завершения строительства "Северного потока 2" во втором полугодии 2020г

10:10 23.12.2019
Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

05:35 23.12.2019
Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

Помпео может встретиться с главами МИД Японии и Южной Кореи в январе для обсуждения ситуации с КНДР

15:12 22.12.2019
Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

Американский корабль Starliner совершил успешную посадку

09:08 22.12.2019
Трамп пригласил британского премьера посетить Вашингтон

Трамп пригласил британского премьера посетить Вашингтон

02:53 22.12.2019
США призывают стороны конфликта в Ливии воздержаться от получения помощи извне

США призывают стороны конфликта в Ливии воздержаться от получения помощи извне

15:02 21.12.2019
В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

12:28 21.12.2019
Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

08:19 21.12.2019
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает его строительство в ожидании разъяснений о механизме санкций

Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает его строительство в ожидании разъяснений о механизме санкций

00:24 21.12.2019
Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля

Пелоси предложила Трампу выступить с речью "О положении страны" 4 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американский посол в Германии утверждает, что Европа поддержала санкции США против "Северного потока"

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются – власти

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

Порошенко поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Министр обороны Турции подтвердил решимость Анкары оказывать поддержку ПНС Ливии

Макрон отказался от президентской пенсии

Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА