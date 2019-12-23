Политика

10:03 23.12.2019

"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

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"Слуга народа" заявила о получении 33% мандатов на местных выборах в ОТГ

Партия "Слуга народа" заявила о получении каждого третьего мандата на местных выборах по итогам обработки 75% участков.

"Обработано 75% участков. Есть 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!" – указывается в сообщении на странице партии в Facebook.

Как сообщалось, 22 декабря в 23 регионах Украины прошли местные выборы объединенных территориальных громад.

Теги: #отг #слуга_народа #выборы
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