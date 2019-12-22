Политика

18:01 22.12.2019

Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

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Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с Ханукой.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой – праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье вечером.

Зеленский пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

Теги: #иудеи #зеленский #ханука
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