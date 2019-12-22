Трамп пригласил британского премьера посетить Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в следующем году посетить Соединенные Штаты, сообщила британская Sunday Times.

Приглашение американского президента последовало после того, как парламент Великобритании на текущей неделе во втором чтении одобрил законопроект по Brexit, предусматривающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.

В то же время сроки возможного визита Джонсона в Вашингтон еще согласовываются.

"Некоторые потенциальные даты визита могут быть объявлены в середине января, но ничего еще не было согласовано официально. Вместе с тем ясно, что обе стороны хотят, чтобы это произошло в начале 2020 года", - говорится в сообщении газеты, ссылающейся на информированный источник.

Ранее в ходе телефонной беседы Джонсон и Трамп договорились о выработке "амбициозного" соглашение о свободной торговле между двумя странами после выхода Великобритании из Евросоюза.