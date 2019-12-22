Политика

02:53 22.12.2019

США призывают стороны конфликта в Ливии воздержаться от получения помощи извне

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Власти США обеспокоены попытками сторон конфликта в Ливии подключить к нему иностранных участников, заявили в Госдепе.

"США обеспокоены просьбой правительства национального согласия о военной помощи, а также угрозами Ливийской национальной армии использовать поставляемые из других стран военные летательные аппараты и иностранных наемников", - отмечается в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится и о готовности США участвовать в политическом урегулировании ливийского конфликта.

В настоящее время силы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара пытаются штурмовать Триполи. Столицу обороняют подразделения, поддерживающие правительство национального согласия. СМИ часто сообщают об использовании ЛНА авиации, полученной из-за границы, а также о воюющих на стороне Хафтара иностранных наемниках.

В свою очередь, правительство национального согласия налаживает военное сотрудничество с Турцией.

Теги: #сша #беспокойство #ливия
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