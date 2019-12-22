Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что введение заграничных паспортов на въезд на территорию Российской Федерации даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал Пристайко в микроблоге Твиттер.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - добавил Пристайко.