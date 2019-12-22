Политика

02:00 22.12.2019

Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

1 мин читать
Пристайко: загранпаспорта для пересечения границы с РФ дадут гарантии по оказанию быстрой помощи консулов

Министр иностранных дел Вадим Пристайко убежден, что введение заграничных паспортов на въезд на территорию Российской Федерации даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи.

"Поездки исключительно по заграничным паспортам в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книги" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - написал Пристайко в микроблоге Твиттер.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.

"Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем", - добавил Пристайко.

Теги: #рф #украина #загранпаспорта #пристайко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:48 21.12.2019
МИД Украины сообщил об итогах первого официального визита Пристайка в Берлин

МИД Украины сообщил об итогах первого официального визита Пристайка в Берлин

22:23 21.12.2019
Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

Коляда: первоочередно необходимо предоставлять жилье ветеранам с инвалидностью и семьям погибших в Сумской области

21:31 21.12.2019
Заключение транспортного соглашения Нафтогаза с Газпромом станет уходом от европейских правил

Заключение транспортного соглашения Нафтогаза с Газпромом станет уходом от европейских правил

21:08 21.12.2019
Автомобиль в субботу насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве

Автомобиль в субботу насмерть сбил двух велосипедистов в Киеве

20:40 21.12.2019
Козак: вопрос долга Украины перед Россией в $3 млрд не включен в газовые договоренности - будет решаться в Лондонском суде

Козак: вопрос долга Украины перед Россией в $3 млрд не включен в газовые договоренности - будет решаться в Лондонском суде

20:10 21.12.2019
Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски

Необходимость подписания транспортного соглашения между Нафтогазом и Газпромом связана с отказом российской компании брать на себя регуляторные риски

19:33 21.12.2019
Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

Зеленский подписал указ о присвоении ряда дипломатических рангов

19:08 21.12.2019
Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций Идея Банк у Getin Holding

Dragon Capital с частным инвестором покупают 100% акций Идея Банк у Getin Holding

18:27 21.12.2019
Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

16:55 21.12.2019
РФ и Украина открыли "форточку возможностей" для решения самых разных вопросов в будущем - Козак

РФ и Украина открыли "форточку возможностей" для решения самых разных вопросов в будущем - Козак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Зеленский обсудил с Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа

В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

Проект постановления ВР об отмене изменений в закон о НКРЭКУ не позволит комиссии с 1 января 2020г принимать необходимые решения – член НКРЭКУ

Джонсон обещает избежать Brexit без договора с ЕС

В Берлине санкции США против европейских подрядчиков "Северного потока 2" назвали вмешательством во внутренние дела

Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

Зеленский подписал указ об исправлении данных граждан, ошибочно попавших в санкционный список

Дело Кернеса может быть "завалено" из-за увольнения прокуроров

ВАКС назначил экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Колесникову залог в деле о незаконном получении компенсации за жилье

Кабмин Украины обнародовал 3-сторонний протокол по газу

Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА