Политика

18:27 21.12.2019

Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

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Обнародован текст протокола встречи представителей Европейского союза, Украины и РФ, а также компаний этих стран

Приводится протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром".

ПРОТОКОЛ встречи представителей Европейского союза,Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром" (19-20 декабря 2019 г., города Берлин, Минск)

Представители Европейского союза, Украины и Российской Федерации (далее – Стороны) приветствуют достижение следующих договоренностей между заинтересованными компаниями Украины и Российской Федерации, обеспечивающих с 1 января 2020 г. продолжение транзита российского газа через территорию Украины:

1. С целью урегулирования юридических разногласий до 29 декабря 2019 года:

1.1 В "пакете" с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом 2.2, ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подпишут и исполнят безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее:

- выплату до 29.12.2019 г. около 2,9 млрд долл. США с учетом пени в соответствии с решениями Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.,

- отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),

-  снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;

1.2  До 29.12.2019 г. ПАО "Газпром" и Украина заключат безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС № 2019-10: "ПАО  "Газпром" против Украины", рассматриваемого в настоящий момент арбитражным судом в г. Женева, Швейцарская Конфедерация. Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2016 г. (включая требования об уплате штрафа и пени);

2. С целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины:

2.1 ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" (далее – Компания-организатор) на организацию транспортировки газа через территорию Украины;

2.2 при выполнении договоренностей, предусмотренных пунктом 1, до 29.12.2019 будет обеспечено следующее:

2.2.1 ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат межоператорское соглашение;

2.2.2 Компания-организатор и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа). В течение 2020 года НКРЭКУ внесет необходимые изменения в типовой договор с целью приведения его в соответствие с транспортным соглашением между Компанией-организатором и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", и стороны транспортного соглашения подпишут типовой договор без изменения существенных параметров договора (сроки, объемы транспортировки, тариф) без каких-либо штрафных санкций для сторон;

2.2.3 Компания-организатор обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины по годам будет осуществляться в следующих объемах:

2020 г. – 65 млрд куб. м газа;

2021 г. – 40 млрд куб. м газа;

2022 г. – 40 млрд куб. м газа;

2023 г. – 40 млрд куб. м газа;

2024 г. – 40 млрд куб. м газа;

при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый Компанией-организатором и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы

Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.

3. Стороны до 27 декабря 2019 года примут необходимые меры (создадут необходимые условия) для выполнения соответствующими компаниями вышеуказанных договоренностей, в т.ч.:

3.1 Европейская комиссия гарантирует и письменно подтверждает сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС;

3.2 Украинская Сторона в срок до 29.12.19 примет все необходимые меры (создаст все необходимые условия):

- для заключения мировых соглашений с ПАО "Газпром", упомянутых в пунктах 1.1 и 1.2 данного протокола ;

- для принятия окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС Украины и о выдаче лицензии ООО  "Оператор газотранспортной системы Украины";

- для гарантии юридической действительности решения НКРЭКУ о сроках бронирования мощностей в 2019 г. и возможности заключения нового транспортного соглашения в редакции, согласованной сторонами транспортного соглашения в соответствии с пунктом 2.2.2;

- для обеспечения независимости национального регулятора, стабильности законодательного регулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования;

3.3 Российская Сторона примет необходимые меры (создаст необходимые условия) для выполнения ПАО "Газпром" своих обязательств в соответствии с предусмотренным пунктом 1.1 соглашением о выплате по решениям Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.

4. При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Протокола, Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок.

Теги: #ес #газпром #украина #нафтогаз #рф #газ
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