Политика

14:19 21.12.2019

Дело Кернеса может быть "завалено" из-за увольнения прокуроров

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Дело Кернеса может быть "завалено" из-за увольнения прокуроров

По результатам аттестации из органов прокуратуры уволены Александр Ганилов и Игорь Емец, которые поддерживали обвинение по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, сообщила представитель потерпевших Татьяна Зелькина.

"Уволены оба прокурора. Емец был уволен чуть раньше, а теперь - Ганилов, который был старшим группы прокуроров и подписывал обвинительный акт", - сказала Зелькина корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Она пояснила, что теперь прокуратура должны выделить новых прокуроров, которые будут поддерживать обвинение, и спрогнозировала, что дело может быть "завалено".

"На стадии апелляции, я думаю, это (замена прокуроров - ИФ), скорее всего, не повлияет. Если только новые прокуроры не скажут, что отзывают апелляцию. Но, мне кажется, это маловероятно. Ганилов изложил позицию и суд будет рассматривать, исходя из тех материалов, которые есть. Но если будет принято решение направить дело на новое рассмотрение, оно может быть завалено. Дело сложное. В нем не так просто разобраться. И, кроме того, кто бы ни пришел на замену - он не подписывал обвинительный акт и не будет отвечать за результат", - сказала Зелькина.

Как сообщалось, 20 декабря Полтавский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение жалоб на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого. Жалобы подали прокуратура, потерпевший Сергей Ряполов и его адвокат Татьяна Зелькина. Они требуют отменить решение Киевского райсуда Полтавы и направить дело на новое рассмотрение.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Теги: #кернес #суд
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