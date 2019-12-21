Политика

12:28 21.12.2019

Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

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Санкции США против "Северного потока 2" усиливают позицию Украины в газовых переговорах с РФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, включающего в себя санкции против "Северного потока 2".

"В качестве первого результата Allseas, компания, занимающаяся строительством трубопровода, приостановила деятельность по запуску "Северного потока 2", - подчеркнул Гончарук на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что санкции усиливают позицию Украины в переговорах с Россией о транзите газа в Европу и позволяют предотвратить создание монополии на энергетическом рынке Евросоюза.

"Таким образом, санкции обеспечивают стабильные рынки и конкурентоспособные цены для всех европейских потребителей. Украина разделяет эту позицию со многими другими странами Евросоюза, которые в течение последних 4 лет выступали против строительства этого политически мотивированного проекта. "Северный поток 2" не должен быть завершен", - настаивает Гончарук.

Как сообщалось, обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Американские законодатели включили в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Трамп подписал бюджет, накануне одобренный Сенатом, в который включены санкции против компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", выделение на сдерживание России $734 млн.

Также документ вновь подтвердил запрет на военное сотрудничество США с Россией и признание Крыма российской территорией.

Теги: #рф #северный_поток_2 #гончарук #сша
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