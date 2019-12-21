Политика

09:37 21.12.2019

Шефчович называет сбалансированным и взаимовыгодным протокол Украины, РФ и ЕК по транзиту газа

2 мин читать
Шефчович называет сбалансированным и взаимовыгодным протокол Украины, РФ и ЕК по транзиту газа

Подписанный РФ, Украиной и Еврокомиссией протокол по транзиту газа через украинскую территорию - сбалансированный документ, который полезен всем сторонам, считает вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Сегодня каждый - победитель. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - говорится в заявлении Шефчовича, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, помимо Шефчовича протокол подписали глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель и глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Вице-президент подчеркнул, что безопасность поставок в европейские домохозяйства была его приоритетом номер один. "Мы посылаем мощный сигнал как потребителям, так и промышленности, четко демонстрируя, что ЕС гарантирует теплые дома, стабильные рынки и конкурентоспособные цены", – отметил он.

Шефчович приветствовал огромные усилия двух сторон, Украины и России, чтобы прийти к общей позиции, в частности министров Оржеля и Новака, а также высоко оценил поддержку канцлера Ангелы Меркель и министра энергетики ФРГ Петера Альтмайера.

"Теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями", – подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

По его словам, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны.

"Одновременно Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка", – добавил Шефчович.

Как сообщалось, детали достигнутых договоренностей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко планируют рассказать в Офисе президента в Киеве в полдень 21 декабря.

Теги: #рф #шефчович #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:07 20.12.2019
Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

Представители ЕК, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям транзита газа – Офис президента Украины

21:02 20.12.2019
Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

Гончарук рассчитывает на снижение цен на газ для населения

20:30 20.12.2019
РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

РФ и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований

16:39 20.12.2019
Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев

Готовность РФ подписать транзитный контракт может быть связана с предстоящими санкциями по "Северному потоку-2" - Коболев

14:26 20.12.2019
Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

Согласованы условия для транзита газа через Украину в Европу с начала 2020г - представитель ЕС

12:31 20.12.2019
Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - источник в российской делегации

Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата Газпромом $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража - источник в российской делегации

11:53 20.12.2019
Мужчина, устроивший стрельбу на Лубянке в Москве, - в прошлом бизнесмен и снайпер-любитель

Мужчина, устроивший стрельбу на Лубянке в Москве, - в прошлом бизнесмен и снайпер-любитель

11:19 20.12.2019
Украина работает над созданием новых форматов, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства – замминистра МИД Боднар

Украина работает над созданием новых форматов, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства – замминистра МИД Боднар

11:08 20.12.2019
Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины - замминистра МИД Боднар

Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины - замминистра МИД Боднар

07:35 20.12.2019
Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

Трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске в пятницу – Минэкоэнерго Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Зеленский обсудил с Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа

В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Все фракции и группы подписали меморандум о совместной подготовке законопроекта об обороте земель с/х назначения

Зеленский заявил о необходимости увеличения американских инвестиций в украинскую экономику – разговор с новым послом в США

Зеленский обсудил с Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа

В переговорах в нормандском формате удастся достичь ощутимого прогресса, надеются главы МИД Украины и Германии

В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

Разумков закрыл заседание Рады, следующее состоится 13 января

"Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА