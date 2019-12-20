Зеленский обсудил с Дудой имплементацию минских договоренностей и вопрос транзита газа

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого стороны обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в "нормандском формате" (лидеры Украины, Германии, Франции, РФ) в Париже 9 декабря, сообщается на официальном сайте главы государства 20 декабря.

"Зеленский поблагодарил Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Польши уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

Во время разговора стороны отметили положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год.

"Собеседники затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год", - говорится в сообщении.