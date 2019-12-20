В переговорах в нормандском формате удастся достичь ощутимого прогресса, надеются главы МИД Украины и Германии

Министры иностранных дел Украины и Германии - Вадим Пристайко и Хайко Маасом – считают, что сторонам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате в дальнейшем.

"С Министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом согласились, что, несмотря на некоторые задержки, нам удастся достичь ощутимого прогресса в переговорах в нормандском формате. По решению лидеров министры иностранных дел определили следующие шаги по имплементации решений парижского саммита нормандской четверки", - написал он в Twitter в пятницу.

Кроме того, Пристайко подтвердил немецкому коллеге, что Украина остается надежным партнером в поставках природного газа для Европы.

"Мы преданы курсу на ЕС и НАТО и рассчитываем на поддержку нашего евроинтеграционного курса во время председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года", - отметил министр.

Как сообщалось, глава МИД Украины Пристайко 19-20 декабря пребывает с рабочим визитом в Германии.