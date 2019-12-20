"Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует от правоохранительных органов отреагировать на проведение обысков детективами НАБУ в помещении телеканала "Думская ТВ" в Одессе.

"Требуем от Государственного бюро расследований и других правоохранительных органов возбудить дело относительно незаконных действий НАБУ, а от власти – немедленно прекратить уничтожение свободы слова в Украине", - сказал Арьев на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, оглашая заявление фракции.