Политика

12:56 20.12.2019

"Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

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"Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

 Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует от правоохранительных органов отреагировать на проведение обысков детективами НАБУ в помещении телеканала "Думская ТВ" в Одессе.

"Требуем от Государственного бюро расследований и других правоохранительных органов возбудить дело относительно незаконных действий НАБУ, а от власти – немедленно прекратить уничтожение свободы слова в Украине", - сказал Арьев на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, оглашая заявление фракции.

Теги: #думская #евросолидарность #одесса #обыски
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