Политика

12:17 20.12.2019

Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

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Путин поддерживает идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате

Президент России Владимир Путин высказался в поддержку идеи лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев) будет только положительной".

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент РФ.

По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины.

Путин также заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

Теги: #нормандский_формат #путин #медведчук #парламент
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