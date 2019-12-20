Политика

11:46 20.12.2019

У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

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У главы аграрного комитета Рады есть конфликт интересов по законопроекту о рынке земли, заявляют в "Батькивщине"

 Народный депутат Сергей Соболев (фракция «Батькивщина») утверждает, что у главы аграрного комитета парламента Николая Сольского («Слуга народа») есть конфликт интересов при рассмотрении законопроекта №2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и тот не может не только вести заседание комитета, но и иметь право голоса.

«Вопрос, который вчера ставился на комитете: может ли господин Сольский вести заседание комитета? У нас есть пример главы финансового комитета, который при начале рассмотрения вопроса о легализации игорного бизнеса завил о своём потенциальном конфликте интересов и о том, что он не может вести заседание и докладывать этот вопрос. Господин Сольский, который до того, как стать народным депутатом задекларировал компанию, которая на сегодняшний день опосредованно владеет 51 тысячей гектаров земли, дальше ведёт заседание комитета», - заявил Соболев в пятницу в комментарии журналистам.

В «Батькивщине» считают данные, указанные в декларации Сольского, потенциальным конфликтом интересов. В связи с этим депутаты фракции обратились к руководству парламента, Государственному бюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро с целью проверить, есть ли конфликт интересов в данном случае.

«Есть официально опубликованные декларации, их легко проверить и понять: есть ли у человека конфликт интересов или нет? Получил ли он за последние месяцы дополнительный доход от компаний, связанных с аграрным бизнесом? Получил, это зафиксировано в его декларации, как дополнительные дивиденды. Мы попросили сделать все, чтобы конфликта интересов при рассмотрении вопроса не было», - говорит заместитель председателя фракции «Батькивщина».

Соболев убеждён, что Сольский не имеет права не только вести заседания аграрного комитета, но и голосовать за решения, связанные с созданием рынка сельскохозяйственных земель.

Теги: #батькивщина #комитет #земля #рада
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