Политика

11:19 20.12.2019

Украина работает над созданием новых форматов, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства – замминистра МИД Боднар

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Украина работает над созданием новых форматов, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства – замминистра МИД Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев ведет работу над созданием новых форматов при участии других стран, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства в рамках Нормандского формата.

"Сейчас мы формируем повестку дня для того, как донести нашу обеспокоенность и привлечь других партнеров, но в не "нормандский формат", а другие параллельные треки, которые позволят давить на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства, подписанные в рамках "нормандского формата", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству в Киеве в пятницу.

Теги: #нормандский_формат #рф #украина #боднар #мид
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