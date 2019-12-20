Украина работает над созданием новых форматов, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства – замминистра МИД Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев ведет работу над созданием новых форматов при участии других стран, чтобы заставить РФ выполнять свои обязательства в рамках Нормандского формата.

"Сейчас мы формируем повестку дня для того, как донести нашу обеспокоенность и привлечь других партнеров, но в не "нормандский формат", а другие параллельные треки, которые позволят давить на Россию, чтобы она выполняла свои обязательства, подписанные в рамках "нормандского формата", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству в Киеве в пятницу.