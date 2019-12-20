Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины - замминистра МИД Боднар

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что МИД Украины осуждает заявления президента РФ Владимира Путина о том, что якобы восточная часть Украины и все Причерноморье - это "исконные русские территории".

"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся в историю - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время часа вопросов к правительству в пятницу.

Он отметил, что также надеется на то, что результаты скайп-конференции участников Трехсторонней контактной группы приведут к освобождению до 31 декабря украинских пленных.

"Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется. Я думаю, мы эта работу завершим", - добавил Боднар.