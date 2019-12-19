МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередной отправкой грузовиков с "гуманитарным грузом" на оккупированную часть Донбасса.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так называемого "гуманитарного конвоя" во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Как сообщалось, 19 декабря российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что с 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.