Политика

14:59 19.12.2019

Визит в Украину госсекретаря США Помпео запланирован на начало января 2020 года – Ермак

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Визит в Украину госсекретаря США Помпео запланирован на начало января 2020 года – Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной на начало января 2020 года встрече главы Украинского государства с государственным секретарем США Майклом Помпео.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - сказал Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, можно ли ожидать официального визита Зеленского в США в следующем году.

Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию. "Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.

По его словам, в американском обществе "есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому, который в сложной ситуации занял очень принципиальную, честную, достойную позицию". Помощник главы Украинского государства отметил, что такое отношение ощущается со стороны "представителей обеих партий" США.

В то же время он отметил, что в медиапростанстве США "каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому". "Происходящее можно поделить на всё, что было до нас, и всё, что происходит после того, как пришли мы. И вот то, что происходит после, - достойно", - подчеркнул Ермак.

Полный текст интервью с Ермаком будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе

Теги: #помпео #сша #ермак #визит
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