Возможность проведения местных выборов в ОРДЛО прояснится после следующего саммита "нормандской четверки" – Ермак

Вопрос возможности проведения в октябре 2020 года местных выборов по всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), может проясниться на следующей встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ), запланированной на апрель 2020 года, считает помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Думаю, да", - сказал Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на соответствующий вопрос.

"Потому что есть определенные сроки. За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время", - пояснил он.

В этом контексте помощник президента напомнил, что продолжительность линии соприкосновения составляет 426 км. "То есть это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично", - сказал Ермак.

Полный текст интервью с Ермаком будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.