Политика

13:34 19.12.2019

Модернизация минских соглашений возможна – Ермак

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Модернизация минских соглашений возможна – Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак считает возможной модернизацию минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе для обеспечения их работоспособности.

"Я считаю, что любой юридический документ должен работать, особенно когда мы говорим о настолько серьезном международном документе. Пять лет прошло с подписания минских соглашений. Мы все говорим, что это единственная платформа, которая существует, на нее было потрачено слишком много сил, включая все наши потери, в первую очередь, человеческие, чтобы так легко от этого отказаться… Поэтому я считаю, что апдейт, модернизация минских соглашений: не изменение, не выход ни в коем случае, а именно модернизация, - может быть", - сказал Ермак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если мы сегодня, например, говорим о безоговорочном прекращении огня, то давайте дополним, как мы это контролируем и обеспечиваем, кто за это отвечает", - предложил он.

При этом Ермак отметил, что лично он бы не подписывал некоторых положений минских соглашений и сегодня можно критиковать каждую их строчку.

В то же время он назвал вопрос передачи Украине контроля над границей единственным положением минских соглашений, "который мы бы точно сегодня хотели изменить, откорректировать". "Сейчас мы должны добиться того, чтобы граница к моменту выборов была под украинским контролем. На данный момент у нас с российской стороной разные позиции по этому вопросу. Так как для нас это вопрос принципиальный, мы и дальше собираемся аргументированно отстаивать нашу позицию", - сказал помощник главы государства.

Ермак подчеркнул, что выборы на Донбассе должны пройти согласно украинскому законодательству, которое не предусматривает проведения выборов при наличии иностранных военных частей на территориях, где проводятся выборы. Также оно не предусматривает проведение выборов в условиях, когда на территории присутствуют незаконные вооруженные формирования. Выборы невозможны и в том случае, если граница не находится под полным контролем правительства Украины.


Полный текст интервью с Ермаком будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #ермак #минские_соглашения #донбасс
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