Политика

12:27 19.12.2019

Путин: решение арбитража, присудившего "Нафтогазу" $2,6 млрд, есть, но есть и долг Киева по бондам на $3 млрд

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Путин: решение арбитража, присудившего "Нафтогазу" $2,6 млрд, есть, но есть и долг Киева по бондам на $3 млрд

Российская сторона в своих действиях будет исходить из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин и тут же напомнил о долге Киева Москве по еврооблигациям на $3 млрд.

"Газовая война, - начал ответ на вопрос украинского журналиста Путин. - Вы сказали по поводу $3 млрд. Обращаю ваше внимание, что часть наших средств из фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - $3 млрд, есть уже решение суда в Лондоне, которое не исполняется".

Комментируя решение Стокгольмского арбитража, присудившего "Газпрому" выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд, Путин заявил: "Что касается газовых отношений - это такая сложная, очень чувствительная тема. Мы хотим решить эту проблему. Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований решения Стокгольмского суда (сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно), там прописано: "В связи с тяжелым экономическим положением в Украине". Ну, чушь какая-то просто! Но написали. Хоть бы воздержались от такой записи".

"Ну ладно, решение суда есть. Это правда. Мы должны из этого исходить. Мы будем из этого исходить. И будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток" -1, -2, "Турецкий поток", транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - заявил Путин.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях. "Нафтогаз" уже заявил, что готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет этой суммы.

Теги: #газ #стокгольмский_арбитраж #путин
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