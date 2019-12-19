В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС состоялась жесткая дискуссия о ситуации в Украине с языками для меньшинств – схлестнулись защитники позиции Украины в отношении продвижения изучения украинского языка в школах и защитники прав меньшинств учиться на их родном языке.

Так, в рамках второго дня заседания парламентского Комитета, которое проходит в Страсбурге в четверг, в словесной баталии схлестнулись депутаты из Венгрии, Румынии, Литвы и Украины.

В частности, депутат от Румынии, Траян Басеску, который был президентом страны с 2004 по 2014 годы и его коллега из Венгрии Андреа Бочкор, (Andrea Bocskor), оба из группы европейских народников, в ходе заседания заявили уже известную позицию своих стран в отношении защиты прав меньшинств получать образование на своем языке.

Им оппонировал депутат от Литвы, ранее дважды возглавлявший правительство этой страны Андриус Кубилиус, который также является представителем группы европейских народников.

Он считает, что в этом вопросе должно быть понимание того, что "в некоторых странах Европы по причине трагической истории есть очень специфические проблемы, которые необходимо иметь в виду".

"Что такое европейские стандарты? Конечно, европейский стандарт – это забота о меньшинствах. Но с другой стороны, европейские стандарты, и это совершенно очевидно – это обучение детей языку государственному: вы не найдете ни одной страны в ЕС, где дети не учат государственный язык. Это – европейский стандарт", - пояснил политик свое видение.

Он также указал, что необходимо видеть, что в настоящее время "украинское правительство посредством законодательства стремиться построить нацию".

"С одной стороны, украинцы должны быть крайне аккуратны в этом вопросе, с другой стороны – мы должны понимать, чего хотят добиться украинцы. Они должны достичь тех же самых стандартов, которые есть во всех наших европейских странах – а это возможность для детей учить украинский язык, потому что это один из инструментов построения вашего национального государства. Поэтому я призываю быть реалистами в отношении того, что происходит. А с другой стороны, к сожалению, я должен быть критичен: с моей точки зрения, это полностью не европейский стандарт использовать тот факт, что мы – члены ЕС, а Украина хочет вступить в ЕС и НАТО, и кто-то говорит "нет, ты не вступишь, если ты не будешь следовать тому, что мы требуем от тебя". Это просто не приемлемо", - заявил Кубилиус.