Политика

12:21 19.12.2019

В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

2 мин читать
В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС прошла жесткая дискуссия по языковому вопросу для меньшинств в Украине

В парламентском Комитете ассоциации Украина-ЕС состоялась жесткая дискуссия о ситуации в Украине с языками для меньшинств – схлестнулись защитники позиции Украины в отношении продвижения изучения украинского языка в школах и защитники прав меньшинств учиться на их родном языке.

Так, в рамках второго дня заседания парламентского Комитета, которое проходит в Страсбурге в четверг, в словесной баталии схлестнулись депутаты из Венгрии, Румынии, Литвы и Украины.

В частности, депутат от Румынии, Траян Басеску, который был президентом страны с 2004 по 2014 годы и его коллега из Венгрии Андреа Бочкор, (Andrea Bocskor), оба из группы европейских народников, в ходе заседания заявили уже известную позицию своих стран в отношении защиты прав меньшинств получать образование на своем языке.

Им оппонировал депутат от Литвы, ранее дважды возглавлявший правительство этой страны Андриус Кубилиус, который также является представителем группы европейских народников.

Он считает, что в этом вопросе должно быть понимание того, что "в некоторых странах Европы по причине трагической истории есть очень специфические проблемы, которые необходимо иметь в виду".

"Что такое европейские стандарты? Конечно, европейский стандарт – это забота о меньшинствах. Но с другой стороны, европейские стандарты, и это совершенно очевидно – это обучение детей языку государственному: вы не найдете ни одной страны в ЕС, где дети не учат государственный язык. Это – европейский стандарт", - пояснил политик свое видение.

Он также указал, что необходимо видеть, что в настоящее время "украинское правительство посредством законодательства стремиться построить нацию".

"С одной стороны, украинцы должны быть крайне аккуратны в этом вопросе, с другой стороны – мы должны понимать, чего хотят добиться украинцы. Они должны достичь тех же самых стандартов, которые есть во всех наших европейских странах – а это возможность для детей учить украинский язык, потому что это один из инструментов построения вашего национального государства. Поэтому я призываю быть реалистами в отношении того, что происходит. А с другой стороны, к сожалению, я должен быть критичен: с моей точки зрения, это полностью не европейский стандарт использовать тот факт, что мы – члены ЕС, а Украина хочет вступить в ЕС и НАТО, и кто-то говорит "нет, ты не вступишь, если ты не будешь следовать тому, что мы требуем от тебя". Это просто не приемлемо", - заявил Кубилиус.

Теги: #ес #язык #украина #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:51 19.12.2019
Путин: РФ заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору с Киевом, украинский транзит нужен

Путин: РФ заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору с Киевом, украинский транзит нужен

12:11 19.12.2019
Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

11:37 19.12.2019
В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

В домене com.ua заработала возможность внесудебного урегулирования споров

10:19 19.12.2019
Слияние PSA Group и FCA позволит расширить дилерскую сеть в Украине, укрепит позиции брендов FCA – глава Auto-Consulting

Слияние PSA Group и FCA позволит расширить дилерскую сеть в Украине, укрепит позиции брендов FCA – глава Auto-Consulting

08:35 19.12.2019
В Германии экологи выступили против достройки "Северного потока–2" – СМИ

В Германии экологи выступили против достройки "Северного потока–2" – СМИ

08:16 19.12.2019
В Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой

В Одесской области на территории школы саперы обнаружили более 300 взрывоопасных предметов времен Второй мировой

07:31 19.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

07:31 19.12.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, погиб мирный житель

06:57 19.12.2019
На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

На Донбассе сотрудников СБУ подозревают в сбыте информации

04:28 19.12.2019
В ночь на 1 января общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше

В ночь на 1 января общественный транспорт будет работать на 3 часа дольше

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин: РФ заинтересована исполнять обязательства по будущему транзитному договору с Киевом, украинский транзит нужен

Путин: решение арбитража, присудившего "Нафтогазу" $2,6 млрд, есть, но есть и долг Киева по бондам на $3 млрд

Путин о военной технике на Донбассе: ее могут брать у симпатизирующих стран, но это становится их собственностью

За последние две недели стало больше украинцев, которые удовлетворены работой президента - опрос "Рейтинга"

Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Путина насторожило заявление Зеленского о возможном пересмотре Минских соглашений

Путин: решение арбитража, присудившего "Нафтогазу" $2,6 млрд, есть, но есть и долг Киева по бондам на $3 млрд

Путин о военной технике на Донбассе: ее могут брать у симпатизирующих стран, но это становится их собственностью

Положительно оценивают результаты саммита в Париже 40% украинцев, число считающих РФ агрессором возросло – соцопрос "Рейтинга"

Зеленскому доверяют 67% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

За последние две недели стало больше украинцев, которые удовлетворены работой президента - опрос "Рейтинга"

Партию "Слуга народа" готовы поддержать на выборах 48% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Президент назначил посла Украины в Катаре

Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

Зеленский назначил экс-замминистра Кабмина Камышева послом в Китае

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА