Путин о военной технике на Донбассе: ее могут брать у симпатизирующих стран, но это становится их собственностью

Президент РФ Владимир Путин заявил, что техника на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей могла быть поставлена государствами, которые симпатизируют ОРДЛО.

На пресс-конференции в четверг, комментируя наличие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей танков и тяжелой артиллерии, Путин заметил, что во многих "горячих точках" мира происходят конфликты и боевые действия с применением артиллерии и другого оружия.

"Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная", - сказал Путин.