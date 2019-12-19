Политика

11:44 19.12.2019

Зеленскому доверяют 67% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

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Зеленскому доверяют 67% украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Рейтинги доверия украинцев по состоянию на середину декабря 2019 года возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, которому доверяют 67% респондентов и не доверяют 25%, свидетельствуют опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" и обнародованного в четверг

Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 28% и не доверяют 44% украинцев, лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку - 28% и 59% соответственно.

Лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко доверяют 23% и не доверяют 58% опрошенных, премьеру Алексею Гончаруку - 22% и 44% соответственно и лидеру партии "Батькивщина" - 19% и 74%.

Исследование проводилось 13-17 декабря 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #соцопрос #рейтинг #власть
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